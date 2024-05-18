Футболисты «Байера» завершили сезон чемпионата Германии без поражений

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. «Байер» со счетом 2:1 обыграл «Аугсбург» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Виктор Бонифасе (12-я минута) и Роберт Андрих (27). У проигравших отличился Мерт Комур (62). «Байер» продлил беспроигрышную серию до 51 матча. Последнее поражение клуб потерпел в заключительной игре прошлого национального первенства, уступив на выезде «Бохуму» (0:3).

«Байер» завершил чемпионат Германии без поражений с 90 очками, в 34 матчах команда одержала 28 побед и 6 раз сыграла вничью. Клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, ранее пять раз завоевав серебряные награды. До «Байера» лишь две команды не знали поражений по итогам чемпионата Германии — в сезоне-1942/43 это удалось «Дрезднеру», в сезоне-1982/83 — «Динамо-Берлин».