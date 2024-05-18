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18:31 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Байера» завершили сезон чемпионата Германии без поражений

«Байер» продлил беспроигрышную серию до 51 матча.

Байер
АугсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. «Байер» со счетом 2:1 обыграл «Аугсбург» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Виктор Бонифасе (12-я минута) и Роберт Андрих (27). У проигравших отличился Мерт Комур (62). «Байер» продлил беспроигрышную серию до 51 матча. Последнее поражение клуб потерпел в заключительной игре прошлого национального первенства, уступив на выезде «Бохуму» (0:3).

«Байер» завершил чемпионат Германии без поражений с 90 очками, в 34 матчах команда одержала 28 побед и 6 раз сыграла вничью. Клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, ранее пять раз завоевав серебряные награды. До «Байера» лишь две команды не знали поражений по итогам чемпионата Германии — в сезоне-1942/43 это удалось «Дрезднеру», в сезоне-1982/83 — «Динамо-Берлин».

В нынешнем сезоне «Байеру» предстоит еще провести два финала — 22 мая команда проведет решающий матч в Лиге Европы против итальянской «Аталанты» в Дублине, 25 мая — с «Кайзерслаутерном» в Кубке Германии. Из клубов чемпионата Германии три трофея за сезон завоевывала «Бавария» (2012/13, 2019/20), побеждавшая в Лиге чемпионов.

Байер
2:1
Первый тайм: 2:0
Аугсбург
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