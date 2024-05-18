Футболисты «Нафтана» добыли первую победу в матчах чемпионата Беларуси

В первой из них футболисты «Нафтана» в Новополоцке одолели могилевский «Днепр» со счетом 2:1, добыв первую викторию в этом первенстве.



Также сегодня футболисты «Минска» примут на поле СОК «Олимпийский» гостей из «Витебска», а футболисты «Гомеля» сыграют у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом».



Вчера брестское «Динамо» в гостях разгромило футболистов «Слуцка» — 4:1, а БАТЭ переиграл мозырскую «Славию» — 1:0. Для борисовчан это вторая победа подряд, а мозыряне проиграли третий матч кряду. Ранее гродненский «Неман» одолел на своем поле дзержинский «Арсенал» — 1:0, футболисты «Сморгони» у себя дома сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1.



Программа 9-го тура завершится в воскресенье, 19 мая — действующий чемпион страны минское «Динамо» сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».



Положение в группе лидеров: «Неман» — 21 очко (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (8), «Динамо» (Брест) — 19 (9), «Динамо» (Минск) — 16 (8), «Славия» — 16 (9). Список лучших бомбардиров возглавляет Джуниор Эффаге («Гомель»), в активе которого шесть забитых мячей. −0-