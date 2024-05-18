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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Нафтана» добыли первую победу в матчах чемпионата Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги проходят очередные встречи 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нафтан
Днепр-МогилевЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В первой из них футболисты «Нафтана» в Новополоцке одолели могилевский «Днепр» со счетом 2:1, добыв первую викторию в этом первенстве.

Также сегодня футболисты «Минска» примут на поле СОК «Олимпийский» гостей из «Витебска», а футболисты «Гомеля» сыграют у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Вчера брестское «Динамо» в гостях разгромило футболистов «Слуцка» — 4:1, а БАТЭ переиграл мозырскую «Славию» — 1:0. Для борисовчан это вторая победа подряд, а мозыряне проиграли третий матч кряду. Ранее гродненский «Неман» одолел на своем поле дзержинский «Арсенал» — 1:0, футболисты «Сморгони» у себя дома сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1.

Программа 9-го тура завершится в воскресенье, 19 мая — действующий чемпион страны минское «Динамо» сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».

Положение в группе лидеров: «Неман» — 21 очко (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (8), «Динамо» (Брест) — 19 (9), «Динамо» (Минск) — 16 (8), «Славия» — 16 (9). Список лучших бомбардиров возглавляет Джуниор Эффаге («Гомель»), в активе которого шесть забитых мячей. −0-

Нафтан
2:1
Первый тайм: 0:0
Днепр-Могилев
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