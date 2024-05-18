Футболисты «Витебска» выиграли у «Минска» в матче чемпионата Беларуси

В начале второго тайма встречи на поле СОК «Олимпийский» Евгений Малашевич вывел хозяев вперед, но потом их защитник Александр Михаленко срезал мяч в свои ворота, а затем полузащитник «Витебска» Вадим Ткаченко забил победный гол.



В первой сегодняшней встрече футболисты «Нафтана» победили в Новополоцке могилевский «Днепр» — 2:1.



В последнем поединке сегодняшнего игрового дня футболисты «Гомеля» встретятся на своей арене с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Программа 9-го тура завершится в воскресенье, 19 мая — действующий чемпион страны минское «Динамо» сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».



Результаты остальных матчей: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:4, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Сморгонь» — «Ислочь» (минский район) — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0.



Положение в лидирующей группе: «Неман» — 21 очко (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (8), «Динамо» (Брест) — 19 (9), «Динамо» (Минск) — 16 (8), «Славия» — 16 (9). Список лучших бомбардиров возглавляет Джуниор Эффаге («Гомель»), в активе которого шесть мячей.