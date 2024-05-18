«Милан» уступил «Торино» в матче 37-го тура Серии А

Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Отличился нападающий «Торино» Дуван Сапата. На 40-й минуте сербский полузащитник Иван Илич удвоил преимущество хозяев. На 46-й минуте швейцарец Рикардо Родригес сделал счёт 3:0. На 55-й минуте «Милан» получил право пробить 11-метровый удар, который реализовал Исмаэль Беннасер.