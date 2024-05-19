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19 мая, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одолело «Шахтер» на финише 9-го тура чемпионата Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» добыли волевую викторию над солигорским «Шахтером» в последнем поединке 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В первом тайме встречи на поле главной арены страны гости ни в чем не уступали действующим чемпионам, и на 22-й минуте вышли вперед, когда полузащитник минчан Артем Быков срезал мяч в свои ворота. Он исправил свою ошибку за минуту до перерыва, забив мяч со штрафного удара — 1:1. Через 5 минут после возобновления игры Алексей Гаврилович вывел динамовцев вперед, потом Вадим Мартинкевич снова сравнял счет, а на 88-й минуте игры Дмитрий Подстрелов принес победу хозяевам — 3:2.

Результаты остальных матчей: «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0, «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:4, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Минск» — «Витебск» — 1:2, «Нафтан» (Новополоцк) — «Днепр» (Могилев) — 2:1.

Положение в группе лидеров после 9 туров: «Неман» — 21 очко, «Торпедо-БелАЗ» — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Динамо» (Минск) — 19, «Славия» — 16 (9).

Список лучших бомбардиров возглавляют Егор Корцов («Динамо», Брест) и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 21 мая. «Ислочь» — «Минск», «Слуцк» — «Неман»
  • 24 мая. «Витебск» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ»
  • 26 мая. «Арсенал» — БАТЭ, «Шахтер» — «Сморгонь», «Славия» — «Динамо» (Минск)
  • 27 мая. «Днепр» — «Гомель».

Динамо Мн
3:2
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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