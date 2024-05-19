Минское «Динамо» одолело «Шахтер» на финише 9-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи на поле главной арены страны гости ни в чем не уступали действующим чемпионам, и на 22-й минуте вышли вперед, когда полузащитник минчан Артем Быков срезал мяч в свои ворота. Он исправил свою ошибку за минуту до перерыва, забив мяч со штрафного удара — 1:1. Через 5 минут после возобновления игры Алексей Гаврилович вывел динамовцев вперед, потом Вадим Мартинкевич снова сравнял счет, а на 88-й минуте игры Дмитрий Подстрелов принес победу хозяевам — 3:2.
Результаты остальных матчей: «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0, «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:4, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Минск» — «Витебск» — 1:2, «Нафтан» (Новополоцк) — «Днепр» (Могилев) — 2:1.
Положение в группе лидеров после 9 туров: «Неман» — 21 очко, «Торпедо-БелАЗ» — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Динамо» (Минск) — 19, «Славия» — 16 (9).
Список лучших бомбардиров возглавляют Егор Корцов («Динамо», Брест) и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 6 мячей.
В следующем туре встречаются: