Минское «Динамо» одолело «Шахтер» на финише 9-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи на поле главной арены страны гости ни в чем не уступали действующим чемпионам, и на 22-й минуте вышли вперед, когда полузащитник минчан Артем Быков срезал мяч в свои ворота. Он исправил свою ошибку за минуту до перерыва, забив мяч со штрафного удара — 1:1. Через 5 минут после возобновления игры Алексей Гаврилович вывел динамовцев вперед, потом Вадим Мартинкевич снова сравнял счет, а на 88-й минуте игры Дмитрий Подстрелов принес победу хозяевам — 3:2.