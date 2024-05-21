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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:53 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» проиграл «Слуцку» перед кубковым финалом

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» проиграли перед финальным поединком розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня лидеры первенства неожиданно уступили на выезде футболистам «Слуцка» с результатом 0:2. В первом тайме Никита Мельников открыл счет, а после перерыва Владислав Ковалевич забил второй мяч. До этого «Слуцк» потерпел два поражения кряду, а «Неман» одержал две виктории подряд.

Соперники «Немана» по предстоящему финалу кубкового турнира футболисты «Ислочи» победили в Молодечно «Минск» со счетом 2:0. Минчане еще не выиграли ни одного матча в нынешнем первенстве.

Расписание остальных игр 10-го тура:

24 мая
«Витебск» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ»;

26 мая
«Арсенал» — БАТЭ, «Шахтер» — «Сморгонь», «Славия» — «Динамо» (Минск);

27 мая
«Днепр» — «Гомель».

Положение в лидирующей группе: «Неман» — 21 очко (10 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 20 (9), «Динамо» (Брест) — 19 (9), «Динамо» (Минск) — 19 (9), «Славия» — 16 (9). Список лучших бомбардиров возглавляют Егор Корцов («Динамо», Брест) и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 6 мячей.

Слуцк
2:0
Первый тайм: 0:0
Неман
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