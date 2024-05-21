Гродненский «Неман» проиграл «Слуцку» перед кубковым финалом

Сегодня лидеры первенства неожиданно уступили на выезде футболистам «Слуцка» с результатом 0:2. В первом тайме Никита Мельников открыл счет, а после перерыва Владислав Ковалевич забил второй мяч. До этого «Слуцк» потерпел два поражения кряду, а «Неман» одержал две виктории подряд.



Соперники «Немана» по предстоящему финалу кубкового турнира футболисты «Ислочи» победили в Молодечно «Минск» со счетом 2:0. Минчане еще не выиграли ни одного матча в нынешнем первенстве.



Расписание остальных игр 10-го тура:



24 мая

«Витебск» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ»;



26 мая

«Арсенал» — БАТЭ, «Шахтер» — «Сморгонь», «Славия» — «Динамо» (Минск);



27 мая

«Днепр» — «Гомель».



Положение в лидирующей группе: «Неман» — 21 очко (10 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 20 (9), «Динамо» (Брест) — 19 (9), «Динамо» (Минск) — 19 (9), «Славия» — 16 (9). Список лучших бомбардиров возглавляют Егор Корцов («Динамо», Брест) и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 6 мячей.