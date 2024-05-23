Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Гранада
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
19.05
Валенсия
Жирона
19.05
Атлетик
Севилья
19.05
Бетис
Реал Сосьедад
19.05
Гранада
Сельта
19.05
Барселона
Райо Вальекано
19.05
Мальорка
Альмерия
19.05
Вильярреал
Реал
19.05
Атлетико
Осасуна
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
23 мая, источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе купил особняк в Мадриде за 18 миллионов евро

Французский нападающий Килиан Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде, сообщает La Razon.

Реал
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, футболист за 18 миллионов евро купил особняк в мадридском районе Ла Моралеха. Отмечается, что договор купли-продажи был заключен во вторник, 22 мая. По соседству с новым жильем Мбаппе находится дом актера Ричарда Гира, а напротив — дом экс-защитника «сливочных» Серхио Рамоса, который на данный момент выступает за «Севилью».

Мбаппе с 2017 года является игроком «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал». 17 мая появилась информация о том, что Мбаппе заключит контракт с мадридской командой на пять лет с зарплатой в размере 15 миллионов евро после вычета налогов.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Медведев избежал матча с Надалем на старте «Ролан Гаррос»
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь