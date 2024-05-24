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21:33 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» добыл вторую победу подряд в чемпионате Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» обыграли новополоцкий «Нафтан» в домашнем поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебск
НафтанЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Оба мяча хозяева поля забили в первой половине сегодняшней встречи — на 20-й минуте отличился Карен Варданян, а потом Дмитрий Гирс установил окончательный результат — 2:0. Это вторая подряд виктория витебчан — на прошлой неделе они выиграли в гостях у «Минска» со счетом 2:1.

Два стартовых матча 10-го тура с участием завтрашнего финала Кубка Беларуси состоялись ранее: «Ислочь» разгромила в Молодечно футболистов «Минска» — 3:0, а «Неман» неожиданно проиграл на выезде «Слуцку» со счетом 0:2.

Расписание остальных встреч:

  • 26 мая. «Арсенал» (Дзержинск) — БАТЭ (Борисов), «Шахтер» (Солигорск) — «Сморгонь», «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск);
  • 27 мая. «Днепр» — «Гомель».

Список лучших бомбардиров возглавляют Александр Шестюк («Ислочь»), Джуниор Эффаге («Гомель») и Егор Корцов («Динамо», Брест), забившие по 6 мячей.

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