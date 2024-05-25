Гродненский «Неман» второй раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

Сегодня в Жодино в решающем поединке 33-го кубкового розыгрыша команда Игоря Ковалевича обыграла «Ислочь» из Минского района со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. В первой половине встречи гродненские футболисты играли гораздо активнее соперников и на 32-й минуте их очередная атака завершилась точным ударом Егора Зубовича. После перерыва «Неман» также полностью контролировал ход поединка и в середине второго тайма Павел Савицкий установил окончательный результат.

Гродненская дружина в четвертый раз играла в финале и повторила успех 1993 года, когда был обыгран речицкий «Ведрич». «Волки» во второй раз уступили в решающем кубковом поединке — в 2021 году они проиграли борисовскому БАТЭ.



В решающей встрече прошлого сезона жодинские торпедовцы победили БАТЭ с результатом 2:0.



БАТЭ является пятикратным победителем кубковых турниров, по три трофея в активе минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо».