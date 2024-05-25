Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.05
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
25.05
Милан
Салернитана
Футбол. Зарубежный
25.05
Альмерия
Кадис
Футбол. Зарубежный
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Зарубежный
25.05
Ювентус
Монца
Футбол. Зарубежный
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
25.05
Зенит
Ростов
Футбол. Премьер-лига
25.05
Краснодар
Динамо
Футбол. Премьер-лига
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
25.05
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
25.05
Рубин
Сочи
Футбол. Премьер-лига
25.05
Балтика
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
25.05
Факел
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Зарубежный
25.05
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
25.05
Алания
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
25.05
Родина
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
25.05
Шинник
Арсенал
Футбол. Первая лига
25.05
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
25.05
КАМАЗ
Сокол
Футбол. Первая лига
25.05
Волгарь
Кубань
Футбол. Первая лига
25.05
Ленинградец
Торпедо
Все события
25 мая, источник: Чемпионат.com

Юрий Лодыгин стал обладателем Кубка Греции в составе «Панатинаикоса»

Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин стал обладателем Кубка Греции, обыграв в финальном матче «Арис», за который выступает экс-игрок «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов.

Панатинаикос
Арис
Юрий Лодыгин стал обладателем Кубка Греции в составе «Панатинаикоса» | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась со счётом 1:0.

33-летний Лодыгин появился провёл на поле весь матч и сохранил свои ворота в неприкасновенности. 24-летний Сулейманов также провёл на поле все 90 минут. Вингер результативными действиями не отметился.

Финальный матч между «Панатинаикосом» и «Арисом» состоялся сегодня, 25 мая. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Единственный гол в матче на 90+7-й минуте забил Георгиос Ваяннидис. Отметим, что в матче было три удаления. На 51-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Панатинаикоса» Яннис Коцирас. В составе «Ариса» красные карточки получили Владимир Дарида и Жан Жюль.

Читайте также от «Чемпионат.com»
18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании
Бобровский включил режим зверя и тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь