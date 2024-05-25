«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в Серии А
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:3. У хозяев голы забили Рафаэл Леау (22-я минута), Оливье Жиру (27) и Давиде Калабрия (77). В составе соперника отличились Симеон Нванкво (64, 89) и Саломон Самбья (87).
Жиру провел последний матч за «Милан», нападающий по окончании контракта перейдет в «Лос-Анджелес» из североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Чемпион мира в составе сборной Франции представлял «Милан» с 2021 года и помог команде стать чемпионом страны. Всего 37-летний форвард провел за команду 131 матч, забил 48 голов и сделал 20 результативных передач.
Также этот матч стал последним для Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана». В пятницу «россонери» объявили о расставании с итальянским специалистом, под руководством которого клуб в сезоне-2021/22 выиграл Серию А. Он возглавлял «Милан» с 2019 года.
«Милан» завершил сезон на втором месте с 75 очками, «Салернитана» (17) заняла последнее, 20-е место.