Компани назначен на пост главного тренера «Баварии»

Во главе «Баварии» Компани сменил Томаса Тухеля. Немец возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2023/24 «Бавария» впервые с 2012 года не смогла стать чемпионом Бундеслиги.

В сезоне-2023/24 «Бёрнли» под руководством Компани занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в Чемпионшип. Он работал в английском клубе с 2022 года. Ранее Компани тренировал бельгийский «Андерлехт». В качестве футболиста Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год и стал в составе команды четырехкратным чемпионом Англии, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Кубок английской лиги.