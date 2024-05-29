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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Компани назначен на пост главного тренера «Баварии»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» объявила на официальном сайте о назначении экс-футболиста «Манчестер Сити» Венсана Компани на пост главного тренера команды.

Бавария
Источник: Reuters

Бельгийский специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2027 года.

Во главе «Баварии» Компани сменил Томаса Тухеля. Немец возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2023/24 «Бавария» впервые с 2012 года не смогла стать чемпионом Бундеслиги.

В сезоне-2023/24 «Бёрнли» под руководством Компани занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в Чемпионшип. Он работал в английском клубе с 2022 года. Ранее Компани тренировал бельгийский «Андерлехт». В качестве футболиста Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год и стал в составе команды четырехкратным чемпионом Англии, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Кубок английской лиги.

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