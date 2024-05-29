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29 мая, источник: Чемпионат.com

Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир саудовской Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир саудовской Про-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба его клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир саудовской Про-Лиги | Источник: Чемпионат.com

Напомним, португалец стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Для 39-летнего португальца этот сезон стал первым полноценным в новой стране, часть прошлого он провёл в составе «Манчестер Юнайтед».

В активе Роналду 35 забитых мячей в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата. Он стал рекордсменом лиги по количеству забитых мячей. Также звёздный футболист отметился 11 результативными передачами.

Напомним, по итогам саудовской Про-Лиги сезона-2023/2024 досрочным чемпионом стал «Аль-Хиляль», набравший 94 очка. Второе место занял «Аль-Наср» (82 очка). Тройку лучших в турнирной таблице замкнул «Аль-Ахли» с 65 очками.

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