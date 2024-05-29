Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир саудовской Про-Лиги | Источник: Чемпионат.com

Напомним, португалец стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Для 39-летнего португальца этот сезон стал первым полноценным в новой стране, часть прошлого он провёл в составе «Манчестер Юнайтед».

В активе Роналду 35 забитых мячей в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата. Он стал рекордсменом лиги по количеству забитых мячей. Также звёздный футболист отметился 11 результативными передачами.