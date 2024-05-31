«Сморгонь» и «Славия» сыграли вничью в поединке чемпионата Беларуси

В первом из них футболисты «Сморгони» принимали на своем поле мозырскую «Славию» и завершили встречу вничью — 3:3.



Завтра «Нафтан» сыграет в Новополоцке с «Ислочью», минское «Динамо» у себя дома будет соперничать с дзержинским «Арсеналом», а в Гродно «Неман» примет брестское «Динамо». В воскресенье, 2 июня, лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своем поле могилевский «Днепр», а «Гомель» сыграет у себя дома с «Витебском».



Вчера в стартовом матче 11-го тура футболисты «Минска» разошлись миром с солигорским «Шахтером» — 0:0. «Минск» остается единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в нынешнем первенстве.



Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка, «Неман» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Славия» — 18, «Витебск» — 17.