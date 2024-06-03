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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Леганес» сыграет в высшем футбольном дивизионе Испании

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. «Леганес» сыграет в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу.

Леганес
ВальядолидЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Леганес» сыграет в высшем футбольном дивизионе Испании | Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье проходят матчи последнего тура Сегунды — второго по силе испанского дивизиона. Победителем турнира стал «Леганес», набравший 74 очка. Второе место занял ранее обеспечивший выход в Примеру «Вальядолид» (72), президентом которого является двукратный чемпион мира Роналдо.

«Леганес» сыграет в высшей лиге впервые с сезона-2019/20, «Вальядолид» — с сезона-2022/23.

Далее в таблице расположились «Эйбар» (71), «Эспаньол» (69), хихонский «Спортинг» (65) и «Овьедо» (64). Позднее они сыграют в плей-офф, победитель которого также выйдет в высшую лигу.

Ранее Примеру покинули «Кадис», «Альмерия» и «Гранада».

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