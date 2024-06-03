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14:26 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» сыграет с «Юни Икс Лабс» в 1/16 финала Кубка Беларуси

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Действующий обладатель трофея гродненский «Неман» встретится с минским клубом «Юни Икс Лабс». Финалист прошлого кубкового сезона «Ислочь» сыграет с гомельским «Локомотивом». Борисовский БАТЭ будет соперничать с дебютантом турнира «Д-Медиа», за который выступают многие опытные белорусские футболисты.

Составы остальных пар: «Миоры» — «Динамо» (Минск), «Волна» (Пинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Крумкачы» (Минск) — «Днепр» (Могилев), РЦОР-БГУ (Минск) — «Слуцк», «Слоним-2017» — «Динамо» (Брест), «Лида» — «Витебск», «Бумпром» (Гомель) — «Славия» (Мозырь), «Орша» — «Арсенал» (Дзержинск), «Молодечно-2018» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Нива» (Долбизно) — «Гомель», «Максалайн» (Витебск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Барановичи» — «Сморгонь», «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

Матчи за выход в ⅛ финала пройдут с 18 июня по 14 июля.

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