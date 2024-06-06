Карпин сообщил, что Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Российский голкипер Матвей Сафонов прошел медосмотр во французском футбольном клубе «Пари Сен-Жермен». Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Перекинулись парой фраз. Все нормально, все хорошо, все точно — прошел медосмотр. Подписание, видимо, должно состояться на днях. Все, что я знаю», — сказал Карпин.

30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» установит свой трансферный рекорд по продаже игрока и суммарно получит €20 млн с учетом бонусов.

Сафонову 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». За основную команду вратарь выступает с 2019 года, за это время он провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 «на ноль». За сборную России Сафонов принял участие в 13 играх и 8 раз отстоял «на ноль».