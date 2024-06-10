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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Консорциум Манукяна сделал предложение о покупке клуба «Эвертон»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Консорциум инвесторов во главе с Ваче Манукяном сделал предложение о покупке английского футбольного клуба «Эвертон» его нынешнему владельцу Фархаду Мошири, сообщает The Independent.

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Источник: AP 2023

В сентябре 2023 года американская инвестиционная компания 777 Partners подписала соглашение о приобретении 94,1% акций клуба с Мошири, который занимался поиском потенциального покупателя из-за финансовых трудностей. Однако процесс поглощения забуксовал из-за обвинений в адрес 777 Partners в мошеннических махинациях и создании финансовой пирамиды.

По данным источника, сумма предполагаемой сделки с Манукяном составляет 400 млн фунтов стерлингов (более 500 млн долларов). Заявка была воспринята владельцами клуба с оптимизмом, хотя не является единственной. Манукян готов действовать быстро и хотел бы оформить покупку в ближайшие два месяца.

Манукян — лондонский бизнесмен и юрист, болельщик «Эвертона». Он возглавляет консорциум, в который также вошли американские инвесторы, члены королевской семьи Саудовской Аравии и австралийская семья Майер.

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