Жодинские торпедовцы закрепились на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

Сегодня, играя в гостях у футболистов «Витебска», подопечные Дмитрия Молоша победили с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный мяч в самом начале второго тайма забил Максим Скавыш.



В первом матче 12-го тура «Ислочь» одолела в Молодечно футболистов «Гомеля» с таким же результатом — 1:0. В этой игре встретились два лучших бомбардира нынешнего первенства Александр Шестюк и Джуниор Эффаге, но они не смогли пополнить свой голевой баланс. У обоих осталось по 7 забитых мячей.



Завтра состоятся еще три поединка: «Слуцк» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Днепр» (Могилев), «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов).

Заключительные встречи пройдут 16 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» (Мозырь) — «Минск».



Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков (12 матчей), «Неман» — 24 (11), «Динамо» (Минск) — 23 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (11).