Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Ислочь
Гомель
00:00
Витебск
Торпедо-БелАЗ
2.06
Торпедо-БелАЗ
Днепр-Могилев
2.06
Гомель
Витебск
1.06
Арсенал Д
Динамо Мн
1.06
Неман
Динамо Брс
1.06
Нафтан
Ислочь
31.05
БАТЭ
Слуцк
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы закрепились на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебск
Торпедо-БелАЗЧемпионат Беларуси: таблица и календарь

Сегодня, играя в гостях у футболистов «Витебска», подопечные Дмитрия Молоша победили с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный мяч в самом начале второго тайма забил Максим Скавыш.

В первом матче 12-го тура «Ислочь» одолела в Молодечно футболистов «Гомеля» с таким же результатом — 1:0. В этой игре встретились два лучших бомбардира нынешнего первенства Александр Шестюк и Джуниор Эффаге, но они не смогли пополнить свой голевой баланс. У обоих осталось по 7 забитых мячей.

Завтра состоятся еще три поединка: «Слуцк» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Днепр» (Могилев), «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов).
Заключительные встречи пройдут 16 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» (Мозырь) — «Минск».

Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков (12 матчей), «Неман» — 24 (11), «Динамо» (Минск) — 23 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (11).

Витебск
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь