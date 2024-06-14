Жодинские торпедовцы закрепились на первом месте в таблице чемпионата Беларуси
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» закрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня, играя в гостях у футболистов «Витебска», подопечные Дмитрия Молоша победили с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный мяч в самом начале второго тайма забил Максим Скавыш.
В первом матче 12-го тура «Ислочь» одолела в Молодечно футболистов «Гомеля» с таким же результатом — 1:0. В этой игре встретились два лучших бомбардира нынешнего первенства Александр Шестюк и Джуниор Эффаге, но они не смогли пополнить свой голевой баланс. У обоих осталось по 7 забитых мячей.
Завтра состоятся еще три поединка: «Слуцк» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Днепр» (Могилев), «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов).
Заключительные встречи пройдут 16 июня: «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» (Мозырь) — «Минск».
Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков (12 матчей), «Неман» — 24 (11), «Динамо» (Минск) — 23 (11), «Динамо» (Брест) — 19 (11).