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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:13 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» одолел БАТЭ в чемпионате Беларуси и вернулся на второе место

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь

В сегодняшнем домашнем поединке 12-го тура подопечные Игоря Ковалевича одолели борисовский БАТЭ с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 76-й минуте игры забил Леонард Гвет.

Также сегодня минское «Динамо» разгромило на выезде футболистов «Слуцка» — 5:0, а в Бресте местные динамовцы также уверенно переиграли могилевский «Днепр» — 6:1. В этой встрече хет-трик оформил Егор Корцов, который с девятью голами вышел в лидеры бомбардирской гонки нынешнего первенства.

Вчера лидеры турнира футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели в гостях «Витебск» — 1:0, а в Молодечно «Ислочь» с таким же результатом победила «Гомель».

Заключительные встречи 12-го тура состоятся завтра: «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» (Мозырь) — «Минск».

Положение в группе лидеров сейчас: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков (12 матчей), «Неман» — 27 (12), «Динамо» (Минск) — 26 (12), «Динамо» (Брест) — 22 (12).

Неман
-:-
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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