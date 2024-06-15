«Неман» одолел БАТЭ в чемпионате Беларуси и вернулся на второе место

В сегодняшнем домашнем поединке 12-го тура подопечные Игоря Ковалевича одолели борисовский БАТЭ с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 76-й минуте игры забил Леонард Гвет.



Также сегодня минское «Динамо» разгромило на выезде футболистов «Слуцка» — 5:0, а в Бресте местные динамовцы также уверенно переиграли могилевский «Днепр» — 6:1. В этой встрече хет-трик оформил Егор Корцов, который с девятью голами вышел в лидеры бомбардирской гонки нынешнего первенства.



Вчера лидеры турнира футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели в гостях «Витебск» — 1:0, а в Молодечно «Ислочь» с таким же результатом победила «Гомель».



Заключительные встречи 12-го тура состоятся завтра: «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» (Мозырь) — «Минск».



Положение в группе лидеров сейчас: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков (12 матчей), «Неман» — 27 (12), «Динамо» (Минск) — 26 (12), «Динамо» (Брест) — 22 (12).