Бывший тренер «Спартака» Ваноли возглавил футбольный клуб «Торино»

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Итальянец Паоло Ваноли назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Торино». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Ваноли 51 год, с декабря 2021 года по июнь 2022-го итальянец возглавлял московский «Спартак». Под руководством Ваноли красно-белые стали обладателями Кубка России в сезоне-2021/22. В чемпионате страны «Спартак» занял 10-е место. С ноября 2022-го по июнь 2024 года Ваноли возглавлял «Венецию», с которой по итогам сезона-2023/24 вышел в высший дивизион чемпионата Италии. Ранее Ваноли работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, английском «Челси» и итальянском «Интере».