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21:11 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер «Спартака» Ваноли возглавил футбольный клуб «Торино»

Соглашение команды с итальянским специалистом рассчитано на два года.

Торино
СпартакЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Итальянец Паоло Ваноли назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Торино». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Ваноли 51 год, с декабря 2021 года по июнь 2022-го итальянец возглавлял московский «Спартак». Под руководством Ваноли красно-белые стали обладателями Кубка России в сезоне-2021/22. В чемпионате страны «Спартак» занял 10-е место. С ноября 2022-го по июнь 2024 года Ваноли возглавлял «Венецию», с которой по итогам сезона-2023/24 вышел в высший дивизион чемпионата Италии. Ранее Ваноли работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, английском «Челси» и итальянском «Интере».

В период игровой карьеры Ваноли выступал за итальянские «Венецию», «Парму», «Фиорентину», «Болонью». В составе «Пармы» он в 1999 году стал обладателем кубка и суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА, финал этого турнира проходил в Москве на стадионе «Лужники». Вместе с «Фиорентиной» Ваноли в 2001 году стал победителем Кубка Италии.

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