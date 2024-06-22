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19:13 (мск), источник: Sport24

Азербайджанский «Туран» подписал контракт с Бердыевым: «Ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей»

Спортивный директор азербайджанского «Турана» Самед Насибов сообщил о подписании контракта с бывшим главным тренером ряда российских клубов Курбаном Бердыевым. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Туран
Азербайджанский «Туран» подписал контракт с Бердыевым: «Ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей» | Источник: Sport24

«Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать этого специалиста на один год с возможностью продления еще на один сезон. Но в ходе переговоров и обсуждения нюансов мы изменили сроки соглашения. “Туран” следил за работой Курбана Бекиевича, и наш клуб понимал, что с этим специалистом можно построить долгосрочный проект. Сыграли имя и опыт Бердыева, поэтому окончательный контракт заключен по системе 2+1.

Мы строим большой проект и ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей. Во-первых, успешное выступление команды в чемпионате Азербайджана и попадание в квалификацию Лиги Конференций. Особое внимание тренер будет уделать и работе с нашей академией. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды", — сказал Насибов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Последним клубом Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое специалист покинул в феврале, проработав менее года.

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