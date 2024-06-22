Защитник «Кайрата» Мартынович: Тренировочный процесс у Кержакова интересный

«Субординацию никто не отменял. Обращение по имени и отчеству. По поводу тренера — футболист, игравший на таком уровне, как минимум, может многое рассказать и передать. Мы только начинаем знакомиться. Я провел две тренировки — тренировочный процесс интересный, мне нравится. Будем притираться друг к другу. То, что мы играли друг против друга — ни о чем не говорит. Он — тренер, я — игрок», — сказал Мартынович Legalbet.