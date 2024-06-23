«Днепр» в пятый раз кряду проиграл в матчах чемпионата Беларуси по футболу

В первом из них футболисты «Витебска» обыграли в Могилеве местный «Днепр» со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Руслан Теверов и Михаил Башилов, хозяева ответили голом Кроесуса Донго. Для «Днепра» это пятое поражение подряд.



Позже лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своем поле «Ислочь» из Минского района, а действующий чемпион страны минское «Динамо» у себя дома сыграет с серебряным призером гродненским «Неманом».



Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «Слуцк» — 4:1, «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Нафтан» (Новополоцк) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Минск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 3:1.



Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков, «Неман» — 27, «Динамо» (Минск) — 26.