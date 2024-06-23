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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:27 (мск), источник: БЕЛТА

«Днепр» в пятый раз кряду проиграл в матчах чемпионата Беларуси по футболу

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси 23 июня проходят заключительные поединки 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр-Могилев
ВитебскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Днепр"

В первом из них футболисты «Витебска» обыграли в Могилеве местный «Днепр» со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Руслан Теверов и Михаил Башилов, хозяева ответили голом Кроесуса Донго. Для «Днепра» это пятое поражение подряд.

Позже лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своем поле «Ислочь» из Минского района, а действующий чемпион страны минское «Динамо» у себя дома сыграет с серебряным призером гродненским «Неманом».

Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «Слуцк» — 4:1, «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Нафтан» (Новополоцк) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Минск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 3:1.

Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков, «Неман» — 27, «Динамо» (Минск) — 26.

Днепр-Могилев
-:-
Первый тайм: 0:0
Витебск
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