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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» и «Гомеля» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и «Гомеля» не выявили победителя в стартовом поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
ГомельЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Встреча в Мозыре прошла в равной борьбе и завершилась без забитых мячей — 0:0. Гомельчане не могут одержать победу в четвертом матче подряд.

Главные фавориты нынешнего сезона свои очередные матчи проведут завтра. Лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся в Солигорске с «Шахтером», в Гродно «Неман» будет соперничать со «Сморгонью», а в Борисове БАТЭ примет действующего чемпиона страны минское «Динамо».

Заключительные игры 14-го тура пройдут в воскресенье, 30 июня: «Слуцк» — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Днепр», «Арсенал» (Дзержинск) — «Нафтан».

После 13 туров положение в группе лидеров таково: «Торпедо-БелАЗ» — 32 очка, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 27, «Славия» — 23, «Динамо» (Брест) — 22.

Список лучших бомбардиров возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, забивший девять мячей.

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