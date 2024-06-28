Футболисты «Славии» и «Гомеля» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и «Гомеля» не выявили победителя в стартовом поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и «Гомеля» не выявили победителя в стартовом поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Мозыре прошла в равной борьбе и завершилась без забитых мячей — 0:0. Гомельчане не могут одержать победу в четвертом матче подряд.
Главные фавориты нынешнего сезона свои очередные матчи проведут завтра. Лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся в Солигорске с «Шахтером», в Гродно «Неман» будет соперничать со «Сморгонью», а в Борисове БАТЭ примет действующего чемпиона страны минское «Динамо».
Заключительные игры 14-го тура пройдут в воскресенье, 30 июня: «Слуцк» — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Днепр», «Арсенал» (Дзержинск) — «Нафтан».
После 13 туров положение в группе лидеров таково: «Торпедо-БелАЗ» — 32 очка, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 27, «Славия» — 23, «Динамо» (Брест) — 22.
Список лучших бомбардиров возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, забивший девять мячей.