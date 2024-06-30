Слуцкий продлил серию побед в чемпионате Китая
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина Леонида Слуцкого обыграл «Циндао Вест Кост» в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина Леонида Слуцкого обыграл «Циндао Вест Кост» в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в Циндао, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил У Си (90+3).
Команда Слуцкого продлила серию без поражений в чемпионате страны до 17 матчей, набрала 43 очка и идет на втором месте в таблице Суперлиги, уступая два балла землякам из «Шанхай Порт».