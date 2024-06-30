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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий продлил серию побед в чемпионате Китая

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина Леонида Слуцкого обыграл «Циндао Вест Кост» в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу.

Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

Встреча, прошедшая в Циндао, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил У Си (90+3).

Команда Слуцкого продлила серию без поражений в чемпионате страны до 17 матчей, набрала 43 очка и идет на втором месте в таблице Суперлиги, уступая два балла землякам из «Шанхай Порт».

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