Слуцкий продлил серию побед в чемпионате Китая

Встреча, прошедшая в Циндао, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил У Си (90+3).

Команда Слуцкого продлила серию без поражений в чемпионате страны до 17 матчей, набрала 43 очка и идет на втором месте в таблице Суперлиги, уступая два балла землякам из «Шанхай Порт».