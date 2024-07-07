Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Минск
Неман
00:00
Днепр-Могилев
Шахтер С
00:00
Нафтан
Слуцк
6.07
Витебск
Ислочь
6.07
Гомель
Арсенал Д
6.07
Сморгонь
БАТЭ
6.07
Динамо Мн
Динамо Брс
5.07
Торпедо-БелАЗ
Славия М
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» обыграли «Днепр» на финише первого круга чемпионата Беларуси

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одолели на выезде могилевский «Днепр» в заключительном поединке первого круга чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр М
Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Шахтер"

Играя в Могилеве, гости сумели вырвать победу на 86-й минуте после точного удара Дениса Ковалевича — 3:2.

Результаты остальных встреч 15-го тура: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 3:0, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Сморгонь» — БАТЭ (Борисов) — 0:0, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск) — 5:0 «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 1:4.

Положение в группе лидеров после первой половины турнирной дистанции: «Динамо» (Минск) — 35 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 35, «Неман» — 33, «Динамо» (Брест) — 23, «Славия» — 23 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляют брестский динамовец Егор Корцов и Джуниор Эффаге из «Гомеля», забившие по 10 мячей.

Днепр-Могилев
2:3
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь