Футболисты «Шахтера» обыграли «Днепр» на финише первого круга чемпионата Беларуси

Играя в Могилеве, гости сумели вырвать победу на 86-й минуте после точного удара Дениса Ковалевича — 3:2.



Результаты остальных встреч 15-го тура: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) — 3:0, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Сморгонь» — БАТЭ (Борисов) — 0:0, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск) — 5:0 «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 1:4.



Положение в группе лидеров после первой половины турнирной дистанции: «Динамо» (Минск) — 35 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 35, «Неман» — 33, «Динамо» (Брест) — 23, «Славия» — 23 (14).