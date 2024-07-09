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9 июля, источник: Чемпионат.com

Алексею Миранчуку дают космический контракт в США. Что известно о возможном трансфере

«Атланта» уже отправила запрос «Аталанте». Смотрите не перепутайте.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Трансферы футбола 2024: Алексей Миранчук может переехать в США, что известно о возможном переходе россиянина в Атланту, зарплата | Источник: Чемпионат.com

«Аталанта» не рассчитывает на Алексея Миранчука в следующем сезоне. Об этом уже давно говорят в Италии. При этом в местной прессе назывались возможные варианты продолжения карьеры для Алексея — «Кальяри», «Дженоа» и американский «Ди-Си Юнайтед». Но сегодня итальянский журналист Джанлука Ди Марцио назвал другое, более конкретное предложение для Алексея — тоже из США.

По информации журналиста, предложение «Аталанте» сделал другой клуб МЛС — «Атланта Юнайтед». Миранчука американцы оценили в € 11 млн.

Что о возможном трансфере известно «Чемпионату»?

По нашей информации, речь идёт не об € 11 млн, а о € 10 млн. Трансферное предложение уже лежит у боссов «Аталанты» на столе. При этом Алексею предлагают подписать контракт по схеме «4+1», а платить хотят около € 3 млн в год. Решение россиянин ещё не принял.

Что за клуб «Атланта Юнайтед»?

Считается, что у клуба самый красивый стадион в США. Во время футбольных матчей «Мерседес-Бенц Стэдиум» вмещает 42,5 тысячи зрителей.

Источник: Hector Vivas/Getty Images

В МЛС, как известно, команды делятся на конференции. «Атланта Юнайтед» выступает в Восточной. Сейчас клуб занимает там 10-е место, имея 24 очка — чтобы попасть в плей-офф нужно попасть минимум в топ-7. Но есть вариант сделать это через стыки, тогда хватит и восьмого или девятого места.

Алексей, если перейдёт в американский клуб, станет самым высокооплачиваемым игроком команды. В МЛС действует правило «приглашённой звезды», именно такой игрок не попадает под потолок зарплат. До этого лета место такой звезды в клубе занимал Тьяго Альмада (у него 6+3 по системе «гол+пас» в 17 матчах), но он команду покинул. Из известных футболистов в «Атланте» можно отметить вратаря Брэда Гузана (помните, играл такой в «Астон Вилле»?) и грузинского полузащитника Сабу Лобжанидзе — того самого парня, который не реализовал убойный момент в концовке матча ЧЕ-2024 между Грузией и Чехией.

Ну, а по тренеру пока непонятно — «Атланту» тренировал мексиканец Гонсало Пинеда — молодой тренер работал в «Атланте» с 2021 года, однако недавно он команду покинул. Исполняет обязанности главного Роб Валентино — бывший американский защитник, выступал он только на родине.

Какие могут быть сомнения у Алексея?

Зарплата, которую предложили Миранчуку — космос. Четыре года контракта — это € 12 млн. Только есть нюанс — 50% зарплаты уйдёт на налоги. Значит, вместо € 12 млн он получит лишь € 6 млн. Осенью россиянину исполнится 29 лет, так что нынешний контракт может стать либо последним, либо предпоследним в карьере. Есть сомнения, что Миранчуку захочется уезжать из Европы уже сейчас. Трансферное окно в Европе будет открыто ещё больше месяца — время подождать предложение из Италии или из другой топ-лиги ещё есть.

Авторы: Андрей Панков, Максим Пахомов

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