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23:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта до 2026 года — Джейкобс

«Аль-Наср» начал переговорный процесс с 39-летним нападающим Криштиану Роналду о продлении его контракта до 2026 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Португалия
«Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта до 2026 года — Джейкобс | Источник: Getty Images

По информации источника, пролонгация трудового соглашения до 2026 года повысит шансы Роналду на то, чтобы принять участие в чемпионате мира — 2026. Кроме того, наличие португальского нападающего в чемпионате Саудовской Аравии повышает ценность лиги при обсуждении нового пакета телевизионных прав.

Напомним, действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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