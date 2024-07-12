«Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта до 2026 года — Джейкобс | Источник:

По информации источника, пролонгация трудового соглашения до 2026 года повысит шансы Роналду на то, чтобы принять участие в чемпионате мира — 2026. Кроме того, наличие португальского нападающего в чемпионате Саудовской Аравии повышает ценность лиги при обсуждении нового пакета телевизионных прав.