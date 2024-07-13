«Шанхай» Слуцкого продлил серию побед в чемпионате Китая
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Чанчунь Ятай» в матче 19-го тура чемпионата Китая по футболу.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Чанчунь Ятай» в матче 19-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:2. У победителей голы забили Жуан Карлуш Тейшейра (39-я минута), Сефас Малеле (67, с пенальти) и Чжу Чэньцзе (78).
«Шанхай Шэньхуа», который с начала сезона возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, без единого поражения идет вторым в таблице чемпионата, набрав 49 очков. Лидирует также не проигравший ни одного матча «Шанхай Порт» (51).