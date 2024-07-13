БАТЭ разгромил футболистов «Д-Мидиа» в ⅛ финала Кубка Беларуси

Сегодня в Минске борисовчане со счетом 5:0 переиграли столичный клуб «Д-Медиа», за который выступают многие бывшие футболисты БАТЭ.



Также сегодня футболисты «Витебска» обыграли на выезде «Лиду» со счетом 2:0, «Слуцк» также в гостях разгромил столичный РЦОР-БГУ — 5:0. В Гомеле местный «Бумпром» крупно проиграл мозырской «Славии» — 0:6, а футболисты «Барановичей» у себя дома уступили «Сморгони» — 0:1.



Ранее в ⅛ финала вышли белорусские представители в еврокубках: минское «Динамо», гродненский «Неман», «Ислочь» из Минского района и жодинское «Торпедо-БелАЗ», а также брестское «Динамо» и бобруйская «Белшина».



Оставшиеся встречи 1/16 финала состоятся 14 июля: «Волна» (Пинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Крумкачы» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Орша» — «Арсенал» (Дзержинск), «Нива» (Долбизно) — «Гомель», «Макслайн» (Витебск) — «Нафтан» (Новополоцк).