На презентацию Мбаппе в качестве футболиста «Реала» проданы все билеты

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Презентация пройдет 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», вместимость которого составляет более 80 тысячи зрителей. Перед презентаций при участии президента «Реала» Флорентино Переса произойдет протокольное подписание контракта на базе клуба. В первый день продаж, в пятницу, было раскуплено более 85% билетов на мероприятие. В воскресенье все оставшиеся билеты были реализованы.

«Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта с французом 3 июня. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.