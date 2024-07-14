На презентацию Мбаппе в качестве футболиста «Реала» проданы все билеты
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На презентацию нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве футболиста мадридского «Реала» проданы все билеты, сообщает As.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На презентацию нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве футболиста мадридского «Реала» проданы все билеты, сообщает As.
Презентация пройдет 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», вместимость которого составляет более 80 тысячи зрителей. Перед презентаций при участии президента «Реала» Флорентино Переса произойдет протокольное подписание контракта на базе клуба. В первый день продаж, в пятницу, было раскуплено более 85% билетов на мероприятие. В воскресенье все оставшиеся билеты были реализованы.
«Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта с французом 3 июня. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.
Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Игрок забил 256 мячей за команду и является рекордсменом «ПСЖ» по этому показателю. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.