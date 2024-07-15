Бывший капитан сборной Бразилии Дунга попал в серьезную аварию

60-летний чемпион мира 1994 года вместе с супругой ехал по автомагистрали из Сан-Паулу в Кампина-Гранди-ду-Сул в субботу днем, когда произошел инцидент. Автомобиль легендарного футболиста перевернулся, а Дунга, и его жена чудом избежали серьезных повреждений.