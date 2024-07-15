Бывший капитан сборной Бразилии Дунга попал в серьезную аварию
Бывший капитан сборной Бразилии Дунга попал в серьезную аварию на выходных.
Бразилия
Бывший капитан сборной Бразилии Дунга попал в серьезную аварию на выходных.
60-летний чемпион мира 1994 года вместе с супругой ехал по автомагистрали из Сан-Паулу в Кампина-Гранди-ду-Сул в субботу днем, когда произошел инцидент. Автомобиль легендарного футболиста перевернулся, а Дунга, и его жена чудом избежали серьезных повреждений.
После аварии их доставили в больницу, но через день выписали. Федеральная дорожная полиция проверила Дунгу алкотестером, который показал отрицательный результат.
Полиция полагает, что авария произошла из-за скользкой дороги на фоне сильного дождя в Бразилии.