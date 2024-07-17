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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Лука Модрич прокомментировал продление контракта с «Реалом»

38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о продлении контракта с «Королевским клубом».

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Лука Модрич прокомментировал продление контракта с «Реалом» | Источник: Getty Images

«Мой дом. Мой клуб. Рад продолжать играть за лучший клуб мира», — написал Модрич в соцсетях.

Сегодня, 17 июля, мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о пролонгации трудового соглашения с Модричем. Новый контракт с хорватским футболистом рассчитан до лета 2025 года.

Лука Модрич играет за мадридский «Реал» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Прошлое трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

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