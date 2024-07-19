Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ

«Сколько недель до нового сезона?» — говорится в подписи к посту, к которому прикреплена фотография празднующего забитый мяч Аршавина, который показывает четыре пальца.

Данный жест российский футболист «Арсенала» продемонстрировал после своего четвертого гола в ворота «Ливерпуля» (4:4) в гостевом матче АПЛ, который прошел в апреле 2009 года. Также в посте присутствуют фотографии с аналогичным жестом форварда «Челси» Дидье Дрогба и защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.