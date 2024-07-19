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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Фотография экс-футболиста «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина была использована в аккаунте Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети Х для анонса нового сезона.

Источник: Alex Livesey/Getty Images

Чемпионат Англии по футболу стартует 16 августа.

«Сколько недель до нового сезона?» — говорится в подписи к посту, к которому прикреплена фотография празднующего забитый мяч Аршавина, который показывает четыре пальца.

Данный жест российский футболист «Арсенала» продемонстрировал после своего четвертого гола в ворота «Ливерпуля» (4:4) в гостевом матче АПЛ, который прошел в апреле 2009 года. Также в посте присутствуют фотографии с аналогичным жестом форварда «Челси» Дидье Дрогба и защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.

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