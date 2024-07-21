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09:22 (мск), источник: Sport24

«Даже если вы смотрите футбол много лет, вряд ли видели что-то подобное». Удивительный пенальти в Бразилии: видео

Удивительный случай произошел в матче 18-го тура чемпионата Бразилии по футболу «Фламенго» — «Крисиума». Эта игра состоялась 20 июля и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке матча при счете 1:1 был назначен крайне необычный пенальти.

«Пенальти из матча “Фламенго” — “Крисиума”. Даже если вы смотрите футбол много лет, вряд ли вы видели что-то подобное. Защитник “Крисиумы” Баррето лишним мячом (болельщики “Фламенго” выкинули его с трибуны на поле) выбил игровой мяч прямо из-под ног соперника», — написал комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда, выложив соответствующее видео в своем телеграм-канале.

«Что за пенальти? Это вообще невероятно на матче “Крисиума” — “Фламенго” в чемпионате Бразилии. Игрок “Крисиумы” еще получил желтую карточку. Потом Габигол забил!» — отреагировал на случившееся бразильский журналист Фабио Алейшо.

В телеграм-канале «Але, рэф!», посвященном судейству, разобрали данный эпизод следующим образом: «Момент из учебника в чемпионате Бразилии. По правилам все четко — пенальти. Что только второй мяч на поле делал — непонятно. Но раз там оказался… Раньше говорили учителя судейские, что в таком случае любой посторонний предмет — как продолжение руки. Вроде как рукой играет в такой мяч. А сейчас просто записано в учебнике».

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