Джанлуиджи Доннарумма может стать отцом уже в Англии: фото очаровательной жены голкипера «ПСЖ»

По информации La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Сити» ищет замену Эдерсону, который может уехать в «Аль-Иттихад», и Доннарумма — один из главных претендентов на его место. Вероятность этого трансфера высока еще из-за того, что у Джанлуиджи появился серьезный конкурент на место основного голкипера парижан — Матвей Сафонов, который точно не намерен отсиживаться на скамейке запасных.