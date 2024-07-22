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17:44 (мск), источник: Московский комсомолец

Джанлуиджи Доннарумма может стать отцом уже в Англии: фото очаровательной жены голкипера «ПСЖ»

Вратарь сборной Италии и «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в английский «Манчестер Сити».

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

По информации La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Сити» ищет замену Эдерсону, который может уехать в «Аль-Иттихад», и Доннарумма — один из главных претендентов на его место. Вероятность этого трансфера высока еще из-за того, что у Джанлуиджи появился серьезный конкурент на место основного голкипера парижан — Матвей Сафонов, который точно не намерен отсиживаться на скамейке запасных.

В мае этого года Доннарумма и его супруга Алессия сообщили, что готовятся впервые стать родителями. Если трансфер состоится, то первенец родится, скорее всего, уже в Англии.

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