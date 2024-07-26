Футболистки «Минска» догнали «Динамо-БГУФК» в женском чемпионате Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» догнали лидера женского чемпионата Беларуси столичное «Динамо-БГУФК», сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в домашнем поединке 18-го тура минчанки не оставили шансов на успех могилевскому «Днепру» — 4:0. Идущая третьей столичная «Зорка-БДУ» также на своем поле разгромила аутсайдера пинский «ДЮСШ-ПолесГУ» — 11:0. Спортсменки юниорской сборной Беларуси (U-19) у себя дома победили брестское «Динамо» со счетом 5:2.



Завтра «Динамо-БГУФК», в активе которого 16 викторий в 16 проведенных встречах, примет на своей арене футболисток «Гомеля», а в Бобруйске местная «Бобруйчанка» будет соперничать с «Витебском».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо-БГУФК» — 48 очков (16 матчей), «Минск» — 48 (17), «Зорка-БДУ» — 36 (16). Внизу турнирной таблицы находится «Сморгонь» — 1 очко, у «ДЮСШ- ПолесГУ» 6 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Анастасия Шуппо («Динамо-БГУФК»), забившая 18 мячей.