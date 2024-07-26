«Белшина» стала первым четвертьфиналистом футбольного Кубка Беларуси
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской «Белшины» стали первыми четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской «Белшины» стали первыми четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче ⅛ финала представители первой лиги национального чемпионата обыграли на выезде футболистов «Сморгони» со счетом 2:1.
Завтра еще две команды из второго дивизиона попытаются одолеть представителей высшей лиги. В Пинске местная «Волна» встретится со «Слуцком», а витебский «Макслайн» в Мозыре будет противостоять «Славии».
В воскресенье, 28 июля, футболисты БАТЭ примут в Борисове жодинское «Торпедо-БелАЗ», в Бресте местное «Динамо» сыграет с дзержинским «Арсеналом», а в Могилеве «Днепр» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.
Встреча действующего обладателя трофея гродненского «Немана» и чемпиона страны минского «Динамо» перенесена на более поздний срок из-за участия этих клубов в еврокубковых турнирах.