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26 июля, источник: БЕЛТА

«Белшина» стала первым четвертьфиналистом футбольного Кубка Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской «Белшины» стали первыми четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белшина
СморгоньЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В стартовом матче ⅛ финала представители первой лиги национального чемпионата обыграли на выезде футболистов «Сморгони» со счетом 2:1.

Завтра еще две команды из второго дивизиона попытаются одолеть представителей высшей лиги. В Пинске местная «Волна» встретится со «Слуцком», а витебский «Макслайн» в Мозыре будет противостоять «Славии».

В воскресенье, 28 июля, футболисты БАТЭ примут в Борисове жодинское «Торпедо-БелАЗ», в Бресте местное «Динамо» сыграет с дзержинским «Арсеналом», а в Могилеве «Днепр» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.

Встреча действующего обладателя трофея гродненского «Немана» и чемпиона страны минского «Динамо» перенесена на более поздний срок из-за участия этих клубов в еврокубковых турнирах.

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