«Белшина» стала первым четвертьфиналистом футбольного Кубка Беларуси

В стартовом матче ⅛ финала представители первой лиги национального чемпионата обыграли на выезде футболистов «Сморгони» со счетом 2:1.

Завтра еще две команды из второго дивизиона попытаются одолеть представителей высшей лиги. В Пинске местная «Волна» встретится со «Слуцком», а витебский «Макслайн» в Мозыре будет противостоять «Славии».

В воскресенье, 28 июля, футболисты БАТЭ примут в Борисове жодинское «Торпедо-БелАЗ», в Бресте местное «Динамо» сыграет с дзержинским «Арсеналом», а в Могилеве «Днепр» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.