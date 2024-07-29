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02:37 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу стали известны очередные участники ¼ финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
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Источник: БЕЛТА

В Борисове футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили БАТЭ с результатом 2:0. В первом сегодняшнем матче брестские динамовцы разгромили на своей арене дзержинский «Арсенал» со счетом 4:1. В Могилеве местный «Днепр» уступил «Ислочи» из Минского района — 0:1.

Ранее в четвертьфинал пробились два представителя первой лиги национального чемпионата: витебский «Макслайн» переиграл в Мозыре местную «Славию» — 2:0, а бобруйская «Белшина» также на выезде победила футболистов «Сморгони» — 2:1. Кроме того, «Слуцк» разгромил в Пинске местную «Волну» — 3:0, футболисты «Витебска» выиграли в гостях у «Гомеля» — 2:0.

Встреча действующего обладателя трофея гродненского «Немана» и чемпиона страны минского «Динамо» перенесена на более поздний срок из-за участия этих клубов в еврокубковых турнирах.

В финальном матче прошлого кубкового сезона «Неман» обыграл «Ислочь» со счетом 2:0.

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