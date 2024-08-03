Футболисты «Минска» добыли первую победу в матчах чемпионата Беларуси

В игре на поле «Борисов-Арены» минчане победили с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Владислав Варакса, отличившийся на 41-й минуте. Для команды Артема Челядинского это первая виктория в нынешнем первенстве. В стартовом матче второго круга футболисты «Витебска» у себя дома обыграли солигорский «Шахтер» с результатом 2:1.



Сегодня футболисты «Гомеля» примут на своем поле «Слуцк», а в Могилеве «Днепр» сыграет с мозырской «Славией». Еще две встречи состоятся 4 августа: «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск). Матчи участников еврокубковых турниров перенесены на более поздний срок: «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно), «Сморгонь» — «Динамо» (Минск).



Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 35 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 35, «Неман» — 33, «Витебск» — 25. Список лучших бомбардиров возглавляют брестский динамовец Егор Корцов и Джуниор Эффаге из «Гомеля», забившие по 10 мячей.