«Славия» обыграла «Днепр» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Все мячи матча в Могилеве были забиты во втором тайме. На 69-й минуте встречи полузащитник хозяев поля Юрий Клочков реализовал пенальти, а в конце игры свое веское слово сказал нападающий мозырян Андрей Соловей, который дважды подряд поразил ворота могилевчан — 2:1 в пользу «Славии». Для Соловья это был первый матч после долгого перерыва, связанного с тяжелой травмой. В нынешнем первенстве футболисты «Днепра», которых недавно возглавил Олег Радушко, не могут выиграть в 13 поединках подряд.



В других встречах футболисты «Гомеля» уступили на своем поле «Слуцку» — 0:1, «Витебск» победил у себя дома солигорский «Шахтер» со счетом 2:1, а футболисты «Минска» одержали первую викторию, одолев на выезде борисовский БАТЭ — 1:0.



Сегодня брестское «Динамо» сыграет на своей арене с «Ислочью», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» примет дзержинский «Арсенал». Матчи «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно) и «Сморгонь» — «Динамо» (Минск) перенесены на более поздний срок.



Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 35 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 35, «Неман» — 33, «Славия» — 26. Список лучших бомбардиров возглавляют брестский динамовец Егор Корцов и Джуниор Эффаге из «Гомеля», забившие по 10 мячей.