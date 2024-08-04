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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
10:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» обыграла «Днепр» в матче футбольного чемпионата Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» одержали волевую победу над могилевским «Днепром» в гостевом поединке 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр-Могилев
Славия МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Все мячи матча в Могилеве были забиты во втором тайме. На 69-й минуте встречи полузащитник хозяев поля Юрий Клочков реализовал пенальти, а в конце игры свое веское слово сказал нападающий мозырян Андрей Соловей, который дважды подряд поразил ворота могилевчан — 2:1 в пользу «Славии». Для Соловья это был первый матч после долгого перерыва, связанного с тяжелой травмой. В нынешнем первенстве футболисты «Днепра», которых недавно возглавил Олег Радушко, не могут выиграть в 13 поединках подряд.

В других встречах футболисты «Гомеля» уступили на своем поле «Слуцку» — 0:1, «Витебск» победил у себя дома солигорский «Шахтер» со счетом 2:1, а футболисты «Минска» одержали первую викторию, одолев на выезде борисовский БАТЭ — 1:0.

Сегодня брестское «Динамо» сыграет на своей арене с «Ислочью», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» примет дзержинский «Арсенал». Матчи «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно) и «Сморгонь» — «Динамо» (Минск) перенесены на более поздний срок.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 35 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 35, «Неман» — 33, «Славия» — 26. Список лучших бомбардиров возглавляют брестский динамовец Егор Корцов и Джуниор Эффаге из «Гомеля», забившие по 10 мячей.

Днепр-Могилев
1:2
Первый тайм: 0:0
Славия М
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