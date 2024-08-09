Де Хеа подписал контракт с «Фиорентиной»

Испанец не выступал с лета 2023 года, когда покинул английский «Манчестер Юнайтед». Ранее СМИ сообщали, что де Хеа может завершить спортивную карьеру, если не получит предложение стать основным вратарем одного из ведущих футбольных клубов. Он отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Отмечалось, что вратарь хотел бы выступать за клуб, способный бороться за трофеи.