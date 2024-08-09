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22:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Хеа подписал контракт с «Фиорентиной»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Испанский вратарь Давид де Хеа подписал контракт с итальянской «Фиорентиной», сообщается на сайте футбольного клуба.

Фиорентина
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Де Хеа подписал контракт с «Фиорентиной» | Источник: Спорт РИА Новости

Срок соглашения с 33-летним голкипером не уточняется.

Испанец не выступал с лета 2023 года, когда покинул английский «Манчестер Юнайтед». Ранее СМИ сообщали, что де Хеа может завершить спортивную карьеру, если не получит предложение стать основным вратарем одного из ведущих футбольных клубов. Он отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Отмечалось, что вратарь хотел бы выступать за клуб, способный бороться за трофеи.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В составе «красных дьяволов» голкипер сыграл 545 матчей и стал победителем Лиги Европы, чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, дважды выиграл Кубок английской лиги и трижды — Суперкубок Англии.

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