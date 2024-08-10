Футболисты БАТЭ упустили победу над «Нафтаном» за секунды до финального свистка

В первой из них футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» выигрывали у новополоцкого «Нафтана» до последней минуты, но буквально за секунды до окончания игры Роман Папарига сравнял результат — 1:1. Почти весь второй тайм новополочане играли в меньшинстве после удаления голкипера Алексея Харитоновича.



Вчера в стартовом поединке этого тура футболисты «Витебска» победили в Мозыре местную «Славию» со счетом 2:1.



Еще три встречи состоятся 11 августа. Лидер первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у «Слуцка», идущий третьим гродненский «Неман» примет на своей арене «Гомель», а дзержинский «Арсенал» сыграет в Борисове с «Днепром». Матч «Динамо» (Минск) — «Минск» перенесен на более поздний срок.



Положение в группе лидеров сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 36 очков (16 матчей), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Неман» — 33 (15), «Витебск» — 28 (17).