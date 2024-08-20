Слуцкий назвал две вещи, которые ему не хватает в Шанхае после отъезда из России

«Мне сильно не хватает бани, потому что я прям большой любитель. И для меня это такая большая отдушина, и в моральном плане, и в эмоциональном, и в физическом, и в плане здоровья. Поэтому сложно без бани, потому что русские рестораны здесь есть какие-никакие, то есть я когда совсем проголодаюсь или соскучусь, я могу поесть русскую еду. А баня и театр, вот две вещи, которых мне не хватает в Китае» — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Суперлиги.