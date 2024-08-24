«Барса» смяла «Атлетик» даже с дикостью в заявке. Но как же не везло Левандовскому!

«Атлетик» встрепенулся, стал играть активнее. И чуть не пропустил второй: Левандовски выцеливал в дальнюю девятку, тем не менее сотряс штангу. Через несколько минут счёт стал равным: Кубарси в своей штрафной нарушил правила на Беренгере, и Сансет наказал сине-гранатовых с пенальти. Интересно, что известный арбитр Хиль Мансано сперва фол проигнорировал, и в ответной атаке уронили уже Левандовского. Вмешался VAR — первым пострадал игрок басков, им 11-метровый и бить.