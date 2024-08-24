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«Барса» смяла «Атлетик» даже с дикостью в заявке. Но как же не везло Левандовскому!

Новички каталонцев ещё не подъехали, но баски не смогли остановить соперника.

Источник: Getty Images

«Барса» смяла «Атлетик» во 2-м туре Ла Лиги. Но это чисто по игре. По результату всё было не так очевидно — баскам очень долго фартило.

За «Барселону» по-прежнему не может сыграть Ольмо. Причём теперь клуб включил его в предматчевую заявку с пояснением «ожидает регистрацию». В итоге Дани не попал даже в запас. Ну не анекдот ли? Зато в основу ворвался сменивший Касадо Педри. У «Атлетика» изменений случилось больше. С первых минут вместо Гурусеты вышел столь желаемый каталонцами Нико Уильямс. Другой чемпион Европы Вивиан сменил травмированного Паредеса, а Лекуэ посадил на лавку Горосабеля.

К 24-й минуте «Барселона» набрала 75% владения. И не создала ни одного момента. Разве что Рафинья пробил в касание с разворота — красиво, но не слишком опасно. А затем Ямаль без малейшего сопротивления обыграл инертного в отборе Уильямса-младшего и закрутил в дальний угол. Падилья наверняка справился бы, не подставь голову Лекуэ. 1:0.

«Атлетик» встрепенулся, стал играть активнее. И чуть не пропустил второй: Левандовски выцеливал в дальнюю девятку, тем не менее сотряс штангу. Через несколько минут счёт стал равным: Кубарси в своей штрафной нарушил правила на Беренгере, и Сансет наказал сине-гранатовых с пенальти. Интересно, что известный арбитр Хиль Мансано сперва фол проигнорировал, и в ответной атаке уронили уже Левандовского. Вмешался VAR — первым пострадал игрок басков, им 11-метровый и бить.

Во втором тайме баскское везение продолжилось. Рафинья загрузил со стандарта, а про Левандовского все почему-то забыли. Прыжок, кивок головой, штанга! Вторая! Дальше связка вновь сработала: подача бразильца, расстрел от поляка в падении с линии ворот… гола снова нет! Падилья среагировал и сотворил мегасейвище.

Случались у Роберта и другие опасные эпизоды. Забить никак не получалось. Вера в испанское проклятие нападающего постепенно укреплялась. Да, «Валенсии» в прошлом туре он закинул двушку. Но в двух сезонах ранее ведь с реализацией тоже была беда.

На 75-й минуте случилось чудо — Левандовски всё-таки вывел «Барселону» вперёд! «Атлетик» пустил очередную передачу Рафиньи с фланга. Падилья не дал прострелить Педри, однако мяч отскочил к Роберту. Хотя бы тут он не простил.

«Барса» всё-таки с трудом взяла три очка, хотя по игре имела колоссальное преимущество. По ожидаемым голам получилось 2,04 xG против 1,06, при этом, кроме пенальти, «Атлетику» козырнуть практически нечем. Поправь прицел Левандовски, и счёт был бы разгромным.

Георгий Илющенко

Барселона
2:1
Первый тайм: 1:1
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 2
24.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эрнесто Вальверде
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
24′
Роберт Левандовски
75′
Атлетик
Ойян Сансет
42′
Составы команд
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
2
Пау Кубарси
41′
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
9
Роберт Левандовски
85′
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
90′
18
Пау Виктор
28
Марк Берналь
49′
83′
24
Эрик Гарсия
7
Ферран Торрес
63′
16
Фермин Лопес
90+6′
Атлетик
26
Алекс Падилья
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
38′
15
Иньиго Лекуэ
87′
17
Юри Берчиче
10
Нико Уильямс
6
Микель Весга
63′
31
Микель Хаурехисар
90+6′
8
Ойян Сансет
62′
20
Унаи Гомес
24
Беньят Прадос
78′
21
Андер Агуэра Эррера
90+6′
7
Алехандро Беренгер
56′
72′
23
Аду Арес
9
Иньяки Уильямс
78′
12
Горка Гурусета
Статистика
4
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
8
Фолы
10
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти