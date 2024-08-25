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Миретти перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полузащитник Фабио Миретти перешел в «Дженоа» из «Ювентуса» на правах аренды, сообщается на сайте туринского футбольного клуба.

Источник: Reuters

Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Миретти 21 год. Он дебютировал за основную команду «Ювентуса» в 2021 году. Всего он принял участие в 75 матчах, в которых забил два мяча. В ноябре 2022 года провел первую игру за сборную Италии.