«Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом» в матче стартового тура Бундеслиги

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала, которому ассистировал защитник Саша Боэ. На 47-й минуте ответный мяч «Вольфсбурга» забил полузащитник Ловро Майер, реализовав11-метровый удар. На 55-й минуте Майер оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал нападающий Патрик Виммер. На 65-й минуте «Бавария» сравняла счёт: мяч в свои ворота срезал нападающий «Вольфсбурга» Якуб Каминьский. На 82-й минуте победу «Баварии» принёс Серж Гнабри — 3:2.