Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом» в матче стартового тура Бундеслиги

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала, которому ассистировал защитник Саша Боэ. На 47-й минуте ответный мяч «Вольфсбурга» забил полузащитник Ловро Майер, реализовав11-метровый удар. На 55-й минуте Майер оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал нападающий Патрик Виммер. На 65-й минуте «Бавария» сравняла счёт: мяч в свои ворота срезал нападающий «Вольфсбурга» Якуб Каминьский. На 82-й минуте победу «Баварии» принёс Серж Гнабри — 3:2.

Вольфсбург
2:3
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 1
25.08.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Volkswagen Arena
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль
Венсан Компани
Голы
Вольфсбург
Ловро Майер
47′
Ловро Майер
(Патрик Виммер)
55′
Бавария
Джамал Мусиала
(Саша Боэ)
20′
Якуб Каминьски
65′
Серж Гнабри
(Гарри Кейн)
82′
Составы команд
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
2
Килиан Фишер
3
Себастьян Борнау
5
Седрик Цезигер
82′
20
Ридле Баку
27
Максимилиан Арнольд
11
Тиагу Томаш
16
Якуб Каминьски
19
Ловро Майер
78′
31
Янник Герхардт
32
Маттиас Сванберг
71′
85′
23
Йонас Винн
39
Патрик Виммер
71′
17
Кевин Беренс
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
42
Джамал Мусиала
70′
45
Александр Павлович
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
31′
3
Ким Мин Джэ
81′
15
Эрик Дайер
23
Саша Боэ
46′
65′
25
Томас Мюллер
17
Майкл Олисе
75′
11
Кингсли Коман
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
14
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти