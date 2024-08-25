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«Наполи» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии

Гол и пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Болонью» в чемпионате Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. «Наполи» победил «Болонью» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 2, 25.08.2024, 21:45
Наполи
3
Болонья
0

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:0, забили Джованни Ди Лоренцо (45+2), Хвича Кварацхелия (75) и Джованни Симеоне (90+4).

Игравший ранее в Российской премьер-лиге Кварацхелия отметился также голевой передачей.

«Наполи» с 3 очками занимает 11-е место в таблице Серии А, «Болонья» (1), которой предстоит играть осенью в Лиге чемпионов, располагается на 18-й строчке.

В другом матче дня также выступавший в России нападающий Элдор Шомуродов отметился голом за «Рому», но не спас команду от домашнего поражения в игре с «Эмполи» (1:2).

Рома
1:2
Первый тайм: 0:1
Эмполи
Футбол, Италия, Тур 2
25.08.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Роберто Д`Аверса
Голы
Рома
Элдор Шомуродов
(Томмазо Бальданци)
80′
Эмполи
Эммануэл Гьяси
(Лоренцо Коломбо)
45′
Лоренцо Коломбо
61′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
7
Лоренцо Пеллегрини
11
Артем Довбик
21
Пауло Дибала
19
Зеки Челик
46′
59
Никола Залевски
4
Брайан Кристанте
62′
28
Энцо Ле Фе
16
Леандро Паредес
63′
35
Томмазо Бальданци
18
Матиас Соуле
77′
14
Элдор Шомуродов
Эмполи
23
Девис Васкес
4
Себастьян Валюкевич
21
Маттиа Вити
34
Ардиан Исмайли
6
Лайам Хендерсон
11
Эммануэл Гьяси
3
Джузеппе Пеццелла
63′
13
Либерато Какаче
84′
10
Джакопо Фаццини
88′
30
Петар Стоянович
93
Юссеф Мале
26′
63′
32
Николас Хаас
17
Ола Сольбаккен
58′
58′
99
Себостьяно Эспозито
29
Лоренцо Коломбо
87′
19
Эммануэль Эконг
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
10
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти