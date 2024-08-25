«Наполи» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. «Наполи» победил «Болонью» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:0, забили Джованни Ди Лоренцо (45+2), Хвича Кварацхелия (75) и Джованни Симеоне (90+4).
Игравший ранее в Российской премьер-лиге Кварацхелия отметился также голевой передачей.
«Наполи» с 3 очками занимает 11-е место в таблице Серии А, «Болонья» (1), которой предстоит играть осенью в Лиге чемпионов, располагается на 18-й строчке.
В другом матче дня также выступавший в России нападающий Элдор Шомуродов отметился голом за «Рому», но не спас команду от домашнего поражения в игре с «Эмполи» (1:2).