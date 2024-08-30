Ваноли приятно удивляет в «Торино». Экс-тренер «Спартака» здорово дебютировал в серии А

Однако Паоло оказался все же более стойким и профессиональным тренером. В тонущую «Венецию», которая болталась на грани вылета из серии В, тренера устроил все тот же куратор, что выдернул его из «Спартака», и Ваноли сумел не просто спасти венецианцев, но и с ходу вывести их в зону плей-офф. Ну, а на второй сезон Ваноли и вовсе поднял команду в высший дивизион, после чего стараниями все того же агента перебрался в Турин. Если Каррера не усвоил из работы в штабе Антонио Конте практически ничего, кроме максимальной экспрессии, то Ваноли явно подготовлен к роли главного тренера в разы лучше.